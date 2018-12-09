تونسي أفضل ممثل بمهرجان مراكش و"جوي" يفوز بالنجمة الذهبية

فاز الفيلم النمساوي "جوي" بالجائزة الكبرى "النجمة الذهبية" لمهرجان مراكش السينمائي الدولي، بعد منافسة قوية من 13 فيلما شاركت في المسابقة الرسمية للمهرجان.

نواكشوط- سبوتنيك. ويحكي الفيلم معاناة نساء أفريقيات من الاستغلال الجنسي من خلال قصة الفتاة "جوي" التي تهاجر إلى أوروبا في ظروف صعبة وهي لا زالت مراهقة، وهناك تعيش مع مجموعة من الفتيات الأفريقيات، معاناة كبيرة حيث تعرضت خلالها للاستغلال الجنسي من طرف شبكة للدعارة بأوروبا.

© REUTERS / MARIO ANZUONI فيلم دي كابريو وبراد بيت الجديد يعرض في أغسطس 2019

وفاز بجائزة لجنة تحكيم الدورة الـ17، التي رأسها المخرج الأمريكي جيمس غراي، الفيلم المكسيكي الأمريكي "منظفة الغرف" لمخرجته المكسيكية ليلا أفيليس.

وحصل على النجمة الذهبية لأفضل دور رجالي الممثل التونسي نضال سعدي عن دوره في فيلم "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، وفازت بجائزة أفضل دور نسائي الممثلة الألمانية ايين شواز عن الفيلم الألماني "كل شيء على ما يرام"، وحصل على جائزة أفضل إخراج أونيان غلافونيتش عن الفيلم الصربي "الحمولة".

وعرض على مدى أيام المهرجان ما لا يقل عن 80 فيلما من 29 بلدا، موزعة على عدة فقرات تشمل "المسابقة الرسمية"، والتي تنافس فيها 14 فيلما، ثم "السهرات المسائية"، و"العروض الخاصة" و"بانوراما السينما المغربية"، وعروض "الجمهور الناشئ"، والعروض المفتوحة للجمهور في ساحة "جامع ألفنا" الشهيرة بمدينة مراكش.

وفي أقوى لحظات المهرجان تم تكريم المخرج الأمريكي روبرت دينيرو، الذي أعلن عن مشروع فيلم جديد سيتم تصويره بالمغرب من بطولة ليوناردو ديكابريو.