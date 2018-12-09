صدور قائمة أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد في 2018

كشف مؤشر (AnTuTu)، المتخصص في قياس إمكانيات الهواتف، عن الهواتف والأجهزة الذكية العشرة الأكثر شعبية في عام 2018.

ونشرت الشركة التصنيف الجديد لعام 2018 على موقعها الالكتروني، وتصدر المركز الأول هاتف "Xiaomi Mi 8" بنسبة 97% الذي اعتبر أنه يحمل أهم وأحدث المميزات من بين كل الأجهزة الصادرة حاليا.

أما المركز الثاني فكان من نصيب هاتف غالاكسي "Samsung Galaxy S9+" وجاء من بعده جهاز " Meizu 16th" الصيني، حيث حصل الإثنان على نسبة مؤشر 96%.

© AP Photo / Richard Drew سامسونغ "غلاكسي نوت 9" في بروكلين، نيويورك 9 أغسطس/ آب 2018

أما المراتب الأخرى بحسب المؤشر فكانت من نصيب "Huawei Mate 10 Pro" الصيني و" Oppo Find X" حيث حصلوا على نسبة 95% من مؤشر القوة.

واحتل المركز السابع بحسب التصنيف هاتف "OnePlus 6" وتلاه "Huawei Mate 10" الصيني و"Vivo NEX Ultimate" بنسبة مؤشر وصل إلى 93%.

أما المركز العاشر فكان من نصيب غالاكسي "Samsung Galaxy S8" الذي حاز على 92% من مؤشر التصنيف.