صدور قائمة أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد في 2018

أما المركز الثاني فكان من نصيب هاتف غالاكسي "Samsung Galaxy S9+" وجاء من بعده جهاز " Meizu 16th" الصيني، حيث حصل الإثنان على نسبة مؤشر 96%.
أما المراتب الأخرى بحسب المؤشر فكانت من نصيب "Huawei Mate 10 Pro" الصيني و" Oppo Find X" حيث حصلوا على نسبة 95% من مؤشر القوة.
واحتل المركز السابع بحسب التصنيف هاتف "OnePlus 6" وتلاه "Huawei Mate 10" الصيني و"Vivo NEX Ultimate" بنسبة مؤشر وصل إلى 93%.
أما المركز العاشر فكان من نصيب غالاكسي "Samsung Galaxy S8" الذي حاز على 92% من مؤشر التصنيف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)