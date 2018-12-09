بالفيديو... "السلطانة هويام" تتحدث العربية وتتعلم الرقص الشرقي على يد المصرية دينا

حاولت الممثلة التركية، مريم أوزرلي، الشهيرة بشخصية "السلطانة هويام" في مسلسل "حريم السلطان"، أن تتحدث باللغة العربية للمرة الأولى.

وقالت أوزرلي بالعربي، خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، على فضائية "روتانا سينما" السعودية: صباح الخير، أنا أسمي مريم، وعمري…"، ولم تكمل الحديث لعدم رغبتها في الإفصاح عن سنها، لتعاود بعدها الحديث بالإنجليزية.

وأجرت مريم أوزرلي لقائها على هامش زيارتها الحالية لمصر، والتي التقت فيها بعدد من الفنانين، منهم الممثل محمد إمام الفنانة الاستعراضية دينا ، التي شاركت فيديو لها معها وهي تعلمها فن الرقص الشرقي.

ولم تستطع الممثلة التركية مجاراة دينا في الرقص الشرقي، وراحت تضحك بدلا من ذلك.