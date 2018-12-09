العثور على جثة موظف لدى "غوغل" في ظروف غامضة

أعلنت شرطة نيويورك عن عثورها على جثة مهندس برمجيات شاب، في مقر شركة "غوغل"، التي كان يعمل بها.

وعثرت الشرطة، أول أمس الجمعة، على جثة سكوت كروليك (22 عاما) فاقدا الوعي، في الطابق السادس، في مبنى شركة "غوغل" الرئيسي في مدينة نيويورك، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

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وقالت إنه تم الإعلان عن وفاة كروليك من جانب العاملين في خدمة الطوارئ الطبية.

وأضافت الشرطة أنه لا توجد علامات على حدوث صدمة، وأن الوفاة لا تبدو مشتبها فيها، ولكنها لفتت إلى أن مكتب الفاحص الطبي في نيويورك سيحدد سبب الوفاة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صفحة سكوت كروليك، في موقع "لينكد إن" للتوظيف والتواصل الاجتماعي، أنه التحق بالعمل في "غوغل" في أغسطس/آب، بعد أن كان يعمل متدربا فيها في صيف 2017.

ولم يصدر من ممثلي شركة "غوغل" أي تعليق بشأن وفاة كروليك المفاجئة.