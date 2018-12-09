بالصور...مدرسة تركية تحول طائرة قديمة إلى صف مدرسي

قامت إحدى المدارس التركية في ولاية إزمير بتحويل طائرة مدنية قديمة إلى صف مدرسي لطلابها المتميزين الذين يحلمون بقيادة طائرة حقيقية عبر برنامج تقني خاص وضع في قمرة القيادة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن المدرسة تسلمت طائرة قديمة العهد وقامت بإعادة تصميمها من الداخل ليتناسب مع متطلبات الطلاب والأساتذة.

[In photos] Airplane turned into classroom for students in Turkey https://t.co/fWXTNtoqdI pic.twitter.com/EkS1glAqLZ — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 4, 2018

ووضعت المدرسة حوالي 20 جهاز كمبيوتر، وأصبح التلامذة يتلقون دروس البرمجة واللغة الإنجليزية وفيها مكتبة تحتوي على كتب متنوعة.

وتمخضت فكرة طائرة المدرسة عن اقتراح لأحد الطلبة بأن توضع طائرة في حديقة المدرسة.

ومن حين لآخر يستخدم الطلبة برنامج محاكاة الطيران، الموجود بقمرة القيادة، للقيام برحلة جوية فوق إزمير، ومن ثم العودة لساحة المدرسة.

وقال مؤسس ومدير المدرسة الخاصة، أوغوزهان أوزقايا، للوكالة "إن الإدارة قررت قبل عامين نقل مدارسها للمراحل الدراسية المختلفة وجمعها في مكان واحد، وطلبت من الطلبة الإدلاء بمقترحاتهم للمدرسة الجديدة، فاقترح أحد الطلاب أن تكون هناك طائرة في حديقة المدرسة".