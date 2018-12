أول فنان عربي يشارك بحفل "أعياد الميلاد" في الفاتيكان

View this post on Instagram

‫بالتسامح والتعايش السلمي في العالم نعزّز رؤية ⁧‫#زايد‬⁩ قيادة وشعب،‬ ‫ومنهاجي السعي في تطبيقها للتقارب بين الأديان والشعوب ويشرّفني تلبية دعوة الفاتيكان بالمشاركةكأوّل فنان عربي في حفل "عيد الميلاد" السنوي الخيري والذي يعود ريعه للاجئين في "أربيل" بالعراق و"أوغندا" ⁦‪#ConcertoDiNatale‬⁩ ‬

A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on Dec 9, 2018 at 6:23am PST