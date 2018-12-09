السجن ينتظر شاكيرا

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أمضى الإدعاء العام في إسبانيا ما يقرب من سنة في تحقيقات مكثفة حول شاكيرا، وتوصلت التحقيقات إلى أن المغنية الشهيرة خدعت سلطات جمع الضرائب وتهربت من دفع مبلغ 15 مليون يورو بين عامي 2012 و2014.
وينص القانون في إسبانيا على أن الأشخاص الذين يقيمون في البلاد لمدة تزيد عن 183 يوما يجب أن يسجلوا أنفسهم كمقيمين دائمين وأن يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم بشكل كامل.
وأكد المتحدث باسم شاكيرا، أنها لا تدين بأية أموال لسلطات الضرائب الإسبانية، وشدد على أنها اتبعت نصيحة مستشاريها الماليين، وأنها على استعداد للتعاون مع السلطات الإسبانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)