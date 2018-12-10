رغم الحرب... شركة سورية تحصد المرتبة الأولى عالميا في "تقدير موظفيها"

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة MTN سوريا، أحمد رمضان: إن الشركة حصلت على لقب أفضل شركة ضمن فئة "التميز بالمكافآت وتقدير الموظفين"، في المسابقة التي أجرتها مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية" Investors in People العالمية، إحدى أهم الشركات الاستشاريّة المتخصصّة بأبحاث الموارد البشريّة في العالم، والتي تُسلط الضوء على ممارسات الشركات التي تهتم بموظفيها وتَعمل على خلق بيئة عمل مميزة تَتسم بالإيجابية والتفاني، وذلك ضمن حفل ضخم ضم ممثلين عن كبرى المؤسسات والشركات العالمية، وبحضور مديرة قسم الثقافة والتواصل الداخلي ممثلة عن شركة MTN سوريا، أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت في لندن، المملكة المتحدة.

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page الأسد: الشعب السوري بجميع فئاته صبر وضحى ومن حقه أن يرى نتائج هذا الصبر

وتوفر MTN سوريا خدمات الهاتف الجوال في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وهي توفر التغطية الخلوية وحلول الأعمال كما تقدم خدمات الإنترنت الثابت والمتنقل السريع، ولها العديد من الخدمات المجتمعية والمشاريع التي تدعم الشعب السوري

وكانت MTN سوريا بدأت العمل في سوق الاتصالات السوري منذ العام 2001، وحصلت أنذاك على إحدى رخصتين للهاتف المحمول.

وأضاف رمضان: "من دواعي فخرنا في شركة MTN سوريا أن نُضيف اليوم نجاحاً جديداً إلى مجموعة الإنجازات التي قمنا بها منذ انطلاقتنا، والحصول على هذا اللقب العالمي بعد منافسة قوية بين عدد كبير من المؤسسات والشركات العالمية، لنؤكد بذلك على ريادتنا في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة فريق العمل، بالشكل الذي يُحقق رؤية واستراتيجية MTN في النمو والاستمرارية".

وأشار رمضان إلى أن لقب أفضل شركة يأتي ضمن فئة "التميز بالمكافآت وتقدير الموظفين ليعزز ما حققناه منذ قرابة العامين، وهو حصولنا على الدرجة الفضية من مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية"، لنؤكد بذلك على نجاح سياستنا في تطوير العنصر البشري في الشركة، الأمر الذي توليه الشركة إهتماماً كبيراً، ويضمن أفضل مشاركة للموظفين في تطوير العمل، ولعب دور فاعل وحقيقي في المجتمع وفي بناء وطننا الحبيب سوريا".

وكانت شركة MTN سوريا قد حصلت على الدرجة الفضية في تقييم مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية" Investors in People، والتي أجرت تقييمها في عام 2016 من خلال مجموعة من المقابلات مع عينة عشوائية من الموظفين شملت كافة الرتب الوظيفيّة، والعمر وعدد سنوات العمل، حيث اعتمدت هذه المقابلات على أسئلة مبنية على معايير تقيّيم خاصة، بهدف تقصّي تجربة كل موظّف في الشركة من منظوره الفردي، في ضوء ما اختبره خلال حياته الوظيفيّة في الشركة، وذلك للتأكد من تطبيق الشركة لجملة المعايير العالمية المطلوبة، والتي تؤهلّها للحصول على شهادة "المستثمرون في الموارد البشريّة".

جدير بالذكر أن MTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي تضم مجموعة من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعددة الجنسيات، والتي تم إنشاؤها في عام 1994 وتعمل الآن في 22 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.