كلب ينتظر أصحابه شهرا بالقرب من المنزل المحترق في كاليفورنيا

كل هذا الوقت، كانت تطعم الكلب موظفة في منظمة محلية لإنقاذ الحيوانات بلا مأوى.

انتظر الكلب شهرا حتى يعود أصحابه إلى المكان الذي كان فيه منزلهم قبل حريق الغابات المدمر.

© AFP 2018 / Josh Edelson بالفيديو...إعصار النار في غابات كاليفورنيا

وقد اضطر أصحاب الكلب إلى إخلاء المنزل خلال الكارثة ولم يتمكنوا من الوصول إلى الكلب بسبب الحريق وأخذه معهم. فقط تأملوا أن كل شيء سيكون على ما يرام مع الكلب.

ووفقا ل "360"، لم يترك الكلب الذي اسمه ماديسون رماد البيت المحترق وانتظر كما لو "كان يحرس منزله السابق". وكانت تطعمه موظفة في منظمة محلية لإنقاذ الحيوانات بلا مأوى كل هذا الوقت.

وعندما عاد أصحابه إلى منزلهم المحترق، وجدوا ماديسون على قيد الحياة وسليما. والآن عاد الكلب للعيش مع أصحابه.

يذكر أنه، شبت نيران في شمال كاليفورنيا، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأصبحت الأكثر تدميرا في تاريخ الدولة. وفقا لأحدث البيانات، أصبح 86 شخصا ضحايا للكارثة. ودمر حوالي 14 ألف منزل و528 مبنى تجاريا وأكثر من أربعة آلاف مبنى آخر. وتمكنوا من إخماد الحريق فقط في 25 نوفمبر.