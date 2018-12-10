حيوان "الرنة" ناصع البياض يلفت الأنظار حول العالم (صور)

المثير في الصور التي التقطتها مادسن نوردن، لحيوان الرنة، هو لونه الأبيض الناصع.
يبدو الرنة وللوهلة الأولى وكأنه مغطى بالثلج، وفي الحقيقة بأن الحيوان يتميز بأن لونه أبيض وخال من أي لون آخر.
الصور التي نشرها النرويجي على صفحته الخاصة على "إنستغرام" نالت الكثير من التفاعل والإعجاب بين متابعي أعمال المصور وأصدقائه.
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Back to the cold north❄️ Met this white little reindeer in northern Norway😍 He almost disappeared into the snow! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ — ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This content is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact licensing@catersnews.com or call +44 121 616 1100/ +1 646 380 1615.
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