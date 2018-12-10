حيوان "الرنة" ناصع البياض يلفت الأنظار حول العالم (صور)

تمكن مصور نرويجي من التقاط صورة لحيوان الرنة، وهو يتنزه على الثلوج.

المثير في الصور التي التقطتها مادسن نوردن، لحيوان الرنة، هو لونه الأبيض الناصع.

يبدو الرنة وللوهلة الأولى وكأنه مغطى بالثلج، وفي الحقيقة بأن الحيوان يتميز بأن لونه أبيض وخال من أي لون آخر.

الصور التي نشرها النرويجي على صفحته الخاصة على "إنستغرام" نالت الكثير من التفاعل والإعجاب بين متابعي أعمال المصور وأصدقائه.