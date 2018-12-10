موت الكنغر صاحب العضلات المفتولة والأشهر في العالم (صور)

المحمية الطبيعية وعلى صفحتها الخاصة على"إنستغرام" أعلنت نفوق، روجر، بعد وصوله لسن الشيخوخة.
وجاء في بيان كتبه مدير المحمية، كريس بارنز، قائلا: "نأسف بأن نخبركم بموت روجر عن سن الشيخوخة، لقد عاش حياة طويلة ورائعة واكتسب محبة الملايين حول العالم".
وكان بارنز قد أنقذ حياة روجر، بعدما تعرضت أمه لحادث سيارة، ليقوم بالاعتناء به وإنشاء محمية خاصة بهذا النوع من الحيوانات.
ونال روجر شهرته العالمية من عضلاته البارزة والمفتولة والتي أثارت دهشة الكثيرين في العالم.
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Roger ❤️ 💪🏽 When Roger was alpha boss male his height when standing was about 2 metres (6ft 7) — same height as me. The clucking noise he is making is telling me to get away from his lady kangaroos. And the red on his neck is a scent that males rub onto trees etc to mark their territory.
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