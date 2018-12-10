موت الكنغر صاحب العضلات المفتولة والأشهر في العالم (صور)

أعلنت محمية الكنغر الطبيعة في أستراليا عن نفوق الكنغر الأشهر في العالم، روجر، عن عمر يناهز الـ12 عاما.

المحمية الطبيعية وعلى صفحتها الخاصة على"إنستغرام" أعلنت نفوق، روجر، بعد وصوله لسن الشيخوخة.

وجاء في بيان كتبه مدير المحمية، كريس بارنز، قائلا: "نأسف بأن نخبركم بموت روجر عن سن الشيخوخة، لقد عاش حياة طويلة ورائعة واكتسب محبة الملايين حول العالم".

وكان بارنز قد أنقذ حياة روجر، بعدما تعرضت أمه لحادث سيارة، ليقوم بالاعتناء به وإنشاء محمية خاصة بهذا النوع من الحيوانات.

ونال روجر شهرته العالمية من عضلاته البارزة والمفتولة والتي أثارت دهشة الكثيرين في العالم.