بالفيديو... سانتا كلوز يسبح في حوض سمك باليابان

وبحسب موقع "يورو نيوز"، جذب غواص بسترة سانتا كلوز الحمراء انتباه زوار حوض أسماك.
ورحب الأطفال بالشخصية المحببة إليهم وهم يهللون، عندما انطلق سانتا كلوز يسبح مع الأسماك في الحوض.
شاهد: سانتا كلوز غواص يجذب انتباه زوار حوض أسماك في اليابان#اليابان #سانتا_كلوز #عيد_الميلاد— euronews عــربي (@euronewsar) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
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ومن المقرر أن تنطلق احتفالات أعياد الميلاد في العالم خلال الشهر الجاري، وبالتحديد في 25 ديسمبر حيث ينتظر الأطفال الحصول على الهدايا من الشخصية المحببة "سانتا كلوز".
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