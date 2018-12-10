بالفيديو... سانتا كلوز يسبح في حوض سمك باليابان

استخدم غواص طريقة مبتكرة لجذب انتباه الأطفال خلال فترة عيد الميلاد، في محافظة إيهيم غربي اليابان.

وبحسب موقع "يورو نيوز"، جذب غواص بسترة سانتا كلوز الحمراء انتباه زوار حوض أسماك.

ورحب الأطفال بالشخصية المحببة إليهم وهم يهللون، عندما انطلق سانتا كلوز يسبح مع الأسماك في الحوض.

ويوضع حوض مدينة ماتسونو على ذمة المحتفلين بعيد الميلاد سنويا في اليابان، حيث يستمتع الناس بعرض، يسبح خلاله سانتا كلوز مع كائنات أخرى.



ومن المقرر أن تنطلق احتفالات أعياد الميلاد في العالم خلال الشهر الجاري، وبالتحديد في 25 ديسمبر حيث ينتظر الأطفال الحصول على الهدايا من الشخصية المحببة "سانتا كلوز".