تركيا تبتكر صرافا آليا لاستبدال المواد البلاستيكية مقابل الأموال (فيديو)

ابتكرت الحكومة المحلية في محافظة إسطنبول التركية طريقة رائعة لحث المواطنين على إعادة تدوير مخلفات المواد البلاستيكية.

وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، قامت بلدية إسطنبول بصنع آلات صرافة يمكنها استبدال المواد البلاستيكية مقابل بعض الأموال.

وتأتي مبادرة الحكومة التركية بشأن المواد البلاستيكية، بعد حلولها في المرتبة الثامنة بعد المائة في المؤشر العالمي للبيئة والذي تندرج فيه 180 دولة.

أمام صراف آلي في محطة قطارات في اسطنبول، تستعد تولاي يرتشيك لتجديد بطاقة النقل لكن بدلاً من إدخال أوراق نقدية لتسديد الكلفة تستخدم عبوات بلاستيكية#فرانس_برس pic.twitter.com/2wTZ5qfu8K — فرانس برس بالعربية (@AFPar) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وقالت ناشطة بيئية تركية، إن الهدف هو الارتقاء بمستوى إعادة التدوير في تركيا إلى نسبة 35% خلال 5 سنوات.

ونشرت هذه الآلات في ثلاث محطات قطارات في مدينة إسطنبول، وتأمل البلدية في نشرها في جميع أرجاء المحافظة.

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بإدخال مواد بلاستيكية إلى صراف آلي، ليقوم الصراف بشحن بطاقة الائتمان الخاصة بهم برصيد مالي، وفقا لـ"فرانس برس".