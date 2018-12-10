مصر.. مقطع جديد في الهرم يشغل الاهتمام بعد الفيديو الإباحي

ويظهر السائح في الفيديو الرائج، وهو يعرض الزواج من صديقته الشقراء أمام الأهرامات، بعد هبوطهما بالمظلة، لترد الخطيبة عليه بالموافقة على طلبه المفاجئ.

وفور هبوطهما بالمظلات أمام أهرامات الجيزة، قدم الخطيب خاتم الزواج لحبيبته، وطلب منها الزواج، لتقبل بعرضه، ثم تبادلا القبلات أمام الجميع.

ويأتي الفيديو، بعد أن انتشر فيديو أثار جدلا واسعا، لمصور دانماركي مع صديقته، يظهران فيه وهما يتسلقان الهرم الأكبر خوفو بالجيزة، من أجل الوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة الآثار المصرية، أمس الأحد، بيانا رسميا، جاء فيه: "على خلفية ما تم تداوله ونشره مساء أمس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة، فقد قرر د. خالد العناني وزير الآثار، للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة مذكرة عن الواقعة والفيلم فورا لمعالي النائب العام للتوجيه للتحقيق في الأمر".