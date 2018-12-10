فرص عمل في فيسبوك لمختصين في "سلسلة الكتل"

تبحث شركة "فيسبوك" عن مهندسين وباحثين في مجال "سلسلة الكتل" وبالتحديد عالم في مجال البيانات، ومهندس بيانات، إلى جانب مهندسي برمجيات، لينضموا إلى فريق سلسلة الكتل الخاص بها.

وفي إعلان التوظيف، كتبت فيسبوك: "إن فريق سلسلة الكتل هو شركة ناشئة داخل فيسبوك، تحمل رؤية لجعل تقنية سلسلة الكتل تعمل على نطاق فيسبوك".

© Photo/ facebook.com/careers فرص عمل في فيسبوك لمختصيين في "سلسلة الكتل"

وأضافت: "أنها مجموعة صغيرة وسريعة النمو ولكنها موهوبة من الأشخاص الذين لديهم شغف بتغيير العالم".

وحسب تقارير إعلامية فإن الإعلان هذا يأتي فيما يبدو كمسعى من الشركة إلى مضاعفة جهودها في التحول إلى "اللامركزية" تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الكتل أو ما يُعرف أيضًا بـ "بلوك تشين" هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة من السجلات المسماة، وتحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة. وتشكل سلسلة الكتل عماد العملات الرقمية المشفرة.