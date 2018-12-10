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21:47 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    السيدات الأكثر تأثيرا في عالم التكنولوجيا

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    شملت قائمة مجلة "فوربس" للسيدات الأكثر تأثيرا في مجال التكنولوجيا هذا العام، سيدات من مختلف المؤسسات المختصة بقطاع التكنولوجيا.

    1- سوزان وجسيكي Susan Wojcicki الرئيسة التنفيذية ليوتيوب تصدرت القائمة لهذا العام كما احتلت أيضًا المركز السابع في قائمة أقوى 100 سيدة في العالم.

    سوزان وجسيكي
    © AP Photo/ Richard Drew
    سوزان وجسيكي

    ​2- جيني رومتي Ginni Rometty تشغل حاليًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آي بي إم، ومنذ أن أصبحت جيني رئيسًا تنفيذيًا للشركة في كانون الثاني / يناير 2012 قادت آي بي إم للتحول إلى شركة بيانات وهو التحول الأكثر أهمية في تاريخ الشركة.

    جيني رومتي
    © AP Photo/ Richard Drew
    جيني رومتي

    3- شيريل ساندبرغ Sheryl Sandberg شيريل هي مديرة العمليات في فيسبوك منذ عام 2008، بالرغم مما يواجهه فيسبوك خلال الأزمة الأخيرة المتعلقة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا ومخاطر خصوصية البيانات المستمرة، فقد ساعد تركيزها على جعل فيسبوك منصة رائدة لإعلانات الشركات الصغيرة في عام 2016 على زيادة أرباح الإعلانات بنسبة 57%.

    شيريل ساندبرغ
    © AP Photo/ Alex Brandon
    شيريل ساندبرغ

    4- أنغيلا أهريندتس Angela Ahrendts هي المرأة الوحيدة في فريق قيادة شركة آبل وتشغل منصب نائب الرئيس لمبيعات التجزئة، كما أنها كانت الرئيس التنفيذي السابق لشركة بربري Burberry البريطانية للأزياء وقد حققت فيها نجاحًا كبيرًا.

    أنغيلا أهريندتس
    © AP Photo/ Eric Risberg
    أنغيلا أهريندتس

    5- صافرا كاتس Safra Catz الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوراكل منذ أيلول / سبتمبر 2014 تحت قيادتها انتقلت أوراكل من برامج حوسبة الشركات التقليدية إلى المنتجات القائمة على الحوسبة السحابية، وتعمل على تطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية للمنافسة بقوة أكبر وجلب المزيد من العملاء إلى خدماتها السحابية.

    صافرا كاتس
    © AP Photo /
    صافرا كاتس

    6- روث بورات Ruth Porat المديرة المالية لشركة ألفابت منذ عام 2015 ، وقد ساهمت بورات في رفع قيمة سهم غوغل عبر إعادة تنظيم أقسام الشركة وفرض قواعد الضبط المالي.

    روث بورات
    © AP Photo/ Richard Drew
    روث بورات

    7- آيمي هود Amy Hood المديرة المالية لشركة مايكروسوفت منذ عام 2013، وتحت قيادتها المالية حصلت شركة مايكروسوفت على المركز الثاني في قائمة الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الأكبر لتأتي بعد شركة آبل صاحبة المركز الأول.    

    آيمي هود
    © AP Photo/ Ted S. Warren
    آيمي هود

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    تأثير, آبل, سيدات, يوتيوب, غوغل, تكنولوجيا, نساء
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