الموت يغيب فنانا كوميديا مصريا شهيرا

توفي مساء اليوم الاثنين، الممثل المصري الكوميدي، محمود القلعاوي، عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

وسيتم تشييع جثمان الفنان الراحل، بعد ظهر غد الثلاثاء، من مسجد عمر بن عبد العزيز، في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لنقابة الممثلين المصريين على "فيسبوك".

يذكر أن مشوار محمود القلعاوي الفني حافل بالعديد من المسرحيات الشهيرة والناجحة، لعل أبرزها التي شارك بطولتها مع الممثل المصري، محمد صبحي، وهي "إنت حر" و"الجوكر"، كما قدم مسرحيات مع الممثل المصري الكوميدي، محمد نجم، مثل "عبده يتحدى رامبو"، ومن أبرز أفلامه "علي بيه مظهر" و"العذرء والشعر الأبيض".

والراحل هو شقيق الممثلة الراحلة، إحسان القلعاوي، التي توفيت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008.

عاجل/وفاة الفنان محمود القلعاوي عن عمر يناهز 79عام https://t.co/yr1oSNCfL0 pic.twitter.com/UcDlJqAnii — جريدة أسرار المشاهير (@elmshaher) December 10, 2018