إسدال الستار في جريمة اغتصاب مصري لفتاة سورية

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، قضت محكمة الجنايات، بإعدام الجاني شنقا، وجاء في التحريات والتحقيقات، أن الفتاة كانت تستقل سيارة تاكسي أجرة، ولكن السائق غير خط سيره وتوجه بها إلى شقته في منطقة المقطم.
وذكرت التحقيقات أن المتهم صاحب الـ34 عاما، خطف المجني عليها صاحبة الـ23 عاما، سورية الجنسية، تحت تهديد السلاح وأجبرها على الصعود إلى شقته واغتصبها لمدة ساعة حتى أصيبت بنزيف داخلي.
ونجحت المجني عليها في استعادة قوتها، واستعانت بسيارة أجرة أخرى، وتوجهت إلى القسم لتبلغ عن تفاصيل الجريمة.
وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها العثور على آثار معاشرة المتهم للمجني عليها على مفروشات غرفة النوم، والبصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من ملابس المجني عليها متطابقة مع المتهم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)