بعد التهجم على الفنان راغب علامة... حملات تضامن واسعة داعمة له

تضامن العديد من الفنانين والسياسيين مع الفنان اللبناني راغب علامة بعد تعرضه لانتقادات من أحد النواب بسبب أغنية "طار البلد".

وطرح علامة الأغنية مؤخرا على صفحته في موقع "يوتيوب"، وتحمل الأغنية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في لبنان.

وأجاب ممثل "التيار الوطني الحر" حكمت ديب عند سؤاله عن الأغنية قائلا: "طار البلد… هذا لازم يطير راسه".

النائب حكمت ديب، ممثل التيار الوطني الحر — حزب الرئيس ميشال عون يهدّد الفنان راغب علامة وكل معارض أو مطالب بحقوقه بقطع الرأس، أهلاً بكم في دولة "داعش" الجديدة، متضامن مع @raghebalama وكل مطالب بحقه #Lebanon pic.twitter.com/Ejpj1J5Zc5 — Ahmad M. Yassine (@Lobnene_Blog) December 9, 2018

وأثار تصريح ديب استياء العديد من الفنانين والسياسيين اللبنانين حيث غرد النائب فادي سعد عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلا: "كل التضامن مع الصديق راغب علامة، لبنان من دون فن ومن دون حريات. ما بيعود لبنان".

وقال الفنان اللبناني عاصى الحلاني: "لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس، نحن بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغيير.. وما منوطي راسنا إلا للي خلقنا.. كلنا راغب علامة".

وأكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي عبر حسابه على "تويتر" أن: "راغب علامة، نزار فرنسيس وجان ماري الرياشي يغنون وجع الناس، و"طار البلد" خوفا على البلد ما يطير… البلد معكون، وجعنا وجعكون، وبدنا البلد يبقى".

وكتب نيشان في "تويتر": "من نوائب الدهر أن يتفوه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول يسيء إلى فنان ترفع الرؤوس بمسيرته، أكاد أجزم أن الأستاذ حكمت ديب نادم على تعبيره، راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي".

وأصدرت نقابة الفنانين المحترفين بيانا عبرت فيه عن دعمها للفنان القدير: "راغب علامة، من كان صوته بحجم قلعة بعلبك، ومن كانت أخلاقه وأدبياته ومناقبيته بحجم العطاء والإبداع، ومن كان حب الناس له بحجم وطن، سيبقى رأسه مرفوعا عاليا، عاليا حتى سماء العز والشموخ والكرامة".