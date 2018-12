ابن راغب علامة يرد على تهديدات "قطع رأس والده"

View this post on Instagram

هيدا النايب اللي هدد والدي لانه غنى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا… راغب علامة ما بخاف من واحد متلك.. راغب علامة طيّر البلد بالأغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. واذا كنت قبضاي جرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك😜 و بعدين، تطيير الرووس هاي طريقة الدواعش، و الدواعش ما إلهن محلّ ببلادنا يا سعادة النايب… والله لو بعرف اسمك لذكرتو🤣 #راغب_علامة_خط_أحمر#متضامن_مع_راغب_علامة#طار_البلد 💔

