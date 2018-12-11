عادة غريبة قد تجدها "منفرة" يمكنها إنقاذ زواجك

الزواج طريقك للسعادة، يجدها بعض الناس وأنها مقولة تشبه الأساطير، مثلها مثل "زرقاء اليمامة، والعنقاء".

ولكن الدراسة الجديدة، التي أعدها مجموعة من الباحثين، ونشرها موقع "كوارتز"، وجدوا أن هناك طريق واحد يمكن أن يجعل من الزواج لمدة طويلة الأجل وسيلة للسعادة.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev لماذا يموت الحب بعد الزواج... الإجابة التي أنقذت حياة 3 ملايين

وقال باحثو علم النفس في جامعة كاليفورنيا إن عادة غريبة وقد يراها بعضهم أنها منفرة يمكن أن تكون "طوق النجاة" لزواج أي شخص فينا.

وأوضح الباحثون أن تلك العادة، هي "الإغاظة الودية" أو تبادل "النكات والسخرية" أو ما يمكن أن يمكن أن يقال عليها مصطلح "المناكفة الزوجية".

وقال الباحثون إن تلك "المناكفة" الزوجية تساهم إلى حد كبير في تراجع المشاحنات والانتقادات والخلافات بين الزوجين.

واعتمدت نتائج الدراسة على تحليل التفاعلات المسجلة لنحو 100 زوج تزوجوا لفترة ما بين 15 إلى 35 عاما.

ووصلت مدة التسجيلات التي تابعها الباحثون للأزواج الـ100، على مدار 13 عاما تقريبا.

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وقال الباحثون إن الفكاهة والمناكفة ليست ضمانة على عمر العلاقة الزوجية، لأنه قد يكون هناك أسباب أخرى تؤدي إلى الانفصال، لكنها قادرة على إبقاء الزواج على مدى عقود، كما أن عدم استخدام الفكاهة أو المناكفة يجعل الزواج أمرا مملا على مدار السنوات.

وما يمنح تلك الدراسة قوة إضافية، هو مصداقية المعايير، التي اعتمد عليها الباحثون في قياس تفاعلات الأزواج، وعدم اعتمادهم على التصنيفات التقليدية للسلوكيات.

إذًا، في النهاية… لو كنت ترغب في إنقاذ زواجك، جهز أقرب نكتة تأتي على ذاكرتك لتسردها إلى شريكة/شريك حياتك، لكن عليك أن تحذر ألا تكون تلك النكتة سخيفة، حتى لا ينقلب الأمر عليك…

بتلك الكلمات اختتم الموقع الأمريكي تقريره.