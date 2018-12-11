أجسام فضائية غريبة تحوم فوق سماء روسيا (فيديو)

ظهر في الإنترنت فيديو يرصد فيه سفينة فضاء غريبة تحوم في السماء فوق روسيا.

ويمكن رؤية مجموعة من الأضواء العائمة في السماء على الفيديو.

وكانت الأجسام المتوهجة الغريبة في الهواء فوق الغابة في كاريليا. مع اقتراب الكاميرا، يصبح من الواضح أن هناك ستة أضواء في السماء. ولكن بعد ذلك يبدأ ضوء آخر بالتحرك ببطء عبر السماء وينضم إلى المجموعة المذكورة أعلاه.

وتم تصوير الفيديو المروع فوق بحيرة لادوجا في شمال غرب روسيا، حيث يعتقد أنه يوجد منزل لفلاديمير بوتين هناك، وفقا لموقع liganews.

وكتب تعليقا على الفيديو: "في هذا الفيديو نرى وللمرة الأولى بعض الأضواء الغريبة في السماء، وأكثر ما يبهر هو انضمام جسم آخر سريع وغريب إلى هذه الأضواء".