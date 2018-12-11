مصر تحذر "أبل"... وتمهلها 60 يوما

قررت الحكومة المصرية إلزام شركة "أبل" بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، معلنة أنها ستلاحق الشركة جنائيا إن لم تستجب لهذا المطلب.

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم"، صدر القرار عن رئاسة مجلس الوزراء ونص على مطالبة شركتي "أبل" و"آي بي أم" بإلغاء أية قيود "تحد من قدرة أي بائع من استيفاء حاجته من منتجات شركة "أبل" من أي موزع أيا كان نطاقه الجغرافي".

© AP Photo / Richard Drew "أبل" تكشف عن تطبيقاتها الأكثر تحميلا في 2018

وجاء في القرار أنه سيتم "تحريك دعوى جنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة أقصاها 60 يوما.

وكان جهاز حماية المنافسة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد أكد مؤخرا أن "شركة "آبل" وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية في خرق للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".

وأوضح الجهاز "أدى ذلك لارتفاع أسعار منتجات الشركة في مصر بصورة غير مبررة تفوق السائد في السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة".