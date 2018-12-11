مصر تحذر "أبل"... وتمهلها 60 يوما

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم"، صدر القرار عن رئاسة مجلس الوزراء ونص على مطالبة شركتي "أبل" و"آي بي أم" بإلغاء أية قيود "تحد من قدرة أي بائع من استيفاء حاجته من منتجات شركة "أبل" من أي موزع أيا كان نطاقه الجغرافي".
وكان جهاز حماية المنافسة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد أكد مؤخرا أن "شركة "آبل" وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية في خرق للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".
وأوضح الجهاز "أدى ذلك لارتفاع أسعار منتجات الشركة في مصر بصورة غير مبررة تفوق السائد في السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة".
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