السفارة البريطانية في روسيا تعلن عن وظيفة غريبة

أعلنت السفارة البريطانية في روسيا على حسابها الخاص عبر موقع "فيسبوك" عن وجود فرصة عمل غير عادية.

البعثة الدبلوماسية البريطانية أعلنت عن وجود وظيفة شاغرة للجادين، هي مشرف على جزيرة ليهو الصغيرة.

© Photo / CC وظيفة أحلامك بانتظارك... جزر المالديف تقدم شاغرا للعمل

وجاء في بيان السفارة بأن مهام المشرف ستتضمن مراقبة النظام في الجزيرة وإصلاح البيت الموجود هناك بالإضافة لمرافقة الجولات السياحية الى أنقاض دير سانت ماري الذي بني في القرن الثاني عشر.

وبحسب البيان فإن الجزيرة تقع في القناة الإنجليزية، في أقصى غرب جزر النورماندي ويمكن الوصول لها بالقارب أو مشيا على الأقدام عند حدوث المد المنخفض في منطقة جونيرسي المجاورة.

كما وأضافت السفارة بأنه توجد جميع وسائل الراحة على الجزيرة من منزل مجهز ومرآب للسيارات وجرار آلي بالإضافة لحديقة لزراعة الخضروات وحمام للسباحة.