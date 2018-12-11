جنازة الممثل المصري محمود القلعاوي حملت عنوان "لم يحضر أحد" (صور + فيديو)

شيعت اليوم الثلاثاء، جنازة الممثل المصري، محمود القلعاوي، الذي توفي أمس الاثنين، عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتغيب العديد من الممثلين عن حضور جنازة محمود القلعاوي، التي شيعت من مسجد عمر بن عبد العزيز، في منطقة مصر الجديدة.

وشهدت الجنازة حضور نقيب المممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، والممثل المصري شريف خير الله، لتوديع القلعاوي قبل ذهابه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن مشوار محمود القلعاوي الفني حافل بالعديد من المسرحيات الشهيرة والناجحة، لعل أبرزها التي شارك بطولتها مع الممثل المصري، محمد صبحي، وهي "إنت حر" و"الجوكر"، كما قدم مسرحيات مع الممثل المصري الكوميدي، محمد نجم، مثل "عبده يتحدى رامبو"، ومن أبرز أفلامه "علي بيه مظهر" و"العذرء والشعر الأبيض".

وقام العديد من أصدقاء الفنان الراحل بنعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فور علمهم بوفاته، وكان من أبرزهم الممثل المصري، محمد صبحي، الذي كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بكل الحزن انعي الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن.. وداعا اخي الحبيب وستظل نورا متوهجة بأعمالك التي اثبت فيها انك ممثل لا مثيل لك.. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان".

ونعت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، محمود القلعاوي، بهذه الكلمات عبر حسابها على "تويتر": "وداعا الفنان العظيم محمود القلعاوي ، الفن العربي خسر ممثل قدير، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك".

وداعا الفنان العظيم #محمود_القلعاوي ، الفن العربي خسر ممثل قدير ، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك pic.twitter.com/OVjPZsierp — رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 10, 2018

كما غرد الممثل المصري، صلاح عبد الله، عبر حسابه على "تويتر" عن الراحل محمود القلعاوي: "الموت علينا حق، والحزن والدموع على فراقك، حقك علينا يا أطيب وأنقى وأطهر من عرفت محمود القلعاوي، آه لو تعلموا ماذا فعل معنا ذلك الرجل العظيم عندما كنا مازلنا في بداية مشوارنا الفني، ستعذروني، أشعر بالتعب الشديد يا قلعاوي، وما يهون علي هو أنك ستكون سعيدا في جنة الرحمن الرحيم".