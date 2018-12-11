سكان مدينة صينية يكافحون الصقيع بمسابقة غريبة (فيديو)

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أقيمت المسابقة في مدينة ييتشون، وقام المشاركون بأكل أكبر قدر ممكن من الفلفل الحار خلال فترة زمنية محددة.
وجلس المتسابقون داخل أحواض معبأة بالماء الدافئ وكميات كبيرة من الفلفل الحار.
وبلغت درجة حرارة الطقص خلال المسابقة، درجتين مئويتين فقط.
وفازت متسابقة تدعى يي هوان، بلقب "ملكة الفلفل"، وجائزة عبارة عن سبيكة من الذهب، بعد أن أكلت 20 قطعة فلفل حار خلال دقيقة واحدة.
Crazy Hot Asians! A chili-eating contest asks competitors to eat as many extremely spicy chilies as possible in a limited time in a hot spring also filled with red #chilies, Yinchun, east #China's Jiangxi Province pic.twitter.com/erkrspnl3t— CGTN (@CGTNOfficial) December 10, 2018
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