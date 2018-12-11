سكان مدينة صينية يكافحون الصقيع بمسابقة غريبة (فيديو)

قرر سكان مدينة صينية مواجهة البرد القارس بطريقة استثنائية، عبر تنظيم مسابقة لأكل الفلفل الحار، داخل أحواض مياه معبأة به.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أقيمت المسابقة في مدينة ييتشون، وقام المشاركون بأكل أكبر قدر ممكن من الفلفل الحار خلال فترة زمنية محددة.

وجلس المتسابقون داخل أحواض معبأة بالماء الدافئ وكميات كبيرة من الفلفل الحار.

وبلغت درجة حرارة الطقص خلال المسابقة، درجتين مئويتين فقط.

وفازت متسابقة تدعى يي هوان، بلقب "ملكة الفلفل"، وجائزة عبارة عن سبيكة من الذهب، بعد أن أكلت 20 قطعة فلفل حار خلال دقيقة واحدة.