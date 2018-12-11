الأردن يوقف تصوير مسلسل أمريكي على أراضيه

وقال مستشار وزير الأوقاف "مدير التوقيف" في الوزارة الدكتور مراد الرفاعي، إنه بناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل، تم مخاطبة منتج المسلسل الأمريكي "Old Story" بالتوقف عن تصوير مشهد في أحد مساجد عمان، وذلك لحين الانتهاء من التثبت من هوية أحد الأشخاص أو الفنانين المشاركين في المسلسل، وفقا لموقع "رؤيا" الأردني.

وأضاف الرفاعي صباح أمس الاثنين، أن الوزارة اطلعت في وقت سابق على سيناريو المسلسل، وتبين أنه لا توجد فيه أية مخالفة شرعية.

ولفت مستشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة بانتظار التوضيح من المنتج حول طبيعة المشهد والمشاركين فيه، من أجل الموافقة على تصويره.

يذكر أن المسلسل الأمريكي "القصة القديمة" "Old Story"، يتم تصوير 6 حلقات منه في الأردن، ويعتبر الجزء الأول من مسلسل يتم إنتاجه لحساب شركة "نتفليكس" الأمريكية.

وتدور أحداث المسلسل، حول شاب مهووس ومحتال يتقمص شخصيات معروفة حتى يصبح مطاردا من قبل جهات أمنية عالمية، وتدور هذه الملاحقات في دمشق والقدس ورام الله ونابلس وتل أبيب والجزائر، بالإضافة إلى 7 مدن أمريكية.