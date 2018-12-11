بالفيديو... قائمة أهم الأفلام التي عرضت خلال 2018

كشف موقع بيانات الأفلام الشهير "آي إم دي بي" على الإنترنت، قائمته لأهم 10 أفلام عرضت خلال عام 2018.

ولم يستند الموقع في قائمته السنوية على عينات إحصائية صغيرة، أو مراجعات النقاد، بل حددها وفقا لشعبيتها، استنادا على عدد مشاهدات صفحة كل فيلم، من جانب زواره البالغ عددهم 250 مليون زائر شهريا.

وتم استخلاص هذه البيانات من جانب تصنيفات "آي إم دي بي ميتر" و"آي إم دي بي برو"، اللذان يتم تحديثهما على مدار العام.

1- Avengers: Infinity War

هو الجزء الثالث من مغامرات الأبطال الخارقين "أفنجرز"، المستوحاة عن قصص "مارفل" الهزلية، لمؤسسها الراحل، ستان لي، والتي تضم كل من الرجل الحديدي، وكابتن أمريكا، وهالك، وثور، والأرملة السوداء، وآخرون.

وانتهت أحداث الجزء الجديد "أفنجرز: إنفينيتي وور"، الذي طرح بالسينمات في 27 أبريل/نيسان، بطريقة صادمة، عندما مات غالبية فريق "أفنجرز" بشكل غير مفسر، من جانب عدوهم "ثانوس".

والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس إيفانز، وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو، ومن إخراج أنتوني وجو روسو.

وطرح منذ أيام أول إعلان للجزء الرابع من "أفنجرز" بعنوان "EndGame"، استعدادا لعرضه في شهر أبريل 2019، والذي حصد ملايين المشاهدات على "يوتيوب".

2- Black Panther

يأتي في المركز الثاني بالقائمة فيلم آخر مستوحى من قصص "مارفل"، وهو "بلاك بانثر"، ويتناول الفيلم قصة "تشالا" أمير "واكاندا"، وهي أمه أفريقية معزولة عن العالم، وتستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا، والذي يواجه أخطارا من عدو خارجي، يرغب في الانتقام منه.

ويشهد لفيلم "بلاك بانثر" أن يكون أول فيلم تعرضه المملكة العربية السعودية على شاشات سينماتها، بعد إجازة السينمات في المملكة.

3- Deadpool 2

فيلم آخر مستوحى عن قصص "مارفل"، وهو الجزء الثاني من مغامرات البطل المقنع سليط اللسان "ديدبول".

4- Jurassic World: Fallen Kingdom

الجزء الثاني من فيلم "Jurassic World" الذي عرض في عام 2015، ويأتي استكمالا للسلسلة الأفلام الشهيرة في التسعينيات من القرن الماضي "جوراسيك بارك"، حول إنشاء حديقة ترفيهية من الديناصورات، بعد أن تم إحيائها بواسطة حمضها النووي.

5- The Meg

جاء في المركز الخامس فيلم الحركة "ذا ميغ"، حول سمكة قرش ضخمة تهاجم المصطافين، ويتصدى لها بطل أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستيثام.

6- Venom

تعود مجلات "مارفل" إلى القائمة، وهذه المرة بفيلم "فينوم"، من بطولة توم هاردي.

7- Mission: Impossible — Fallout

الجزء السادس من أفلام الجاسوسية والمغامرات "Mission Impossible"، أو "مهمة مستحيلة"، للممثل الأمريكي توم كروز.

8- Ready Player One

أحدث أفلام مخرج أفلام الخيال العلمي الشهير، ستيفن سبيلبرغ.

9- Incredibles 2

الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة "ذا إنكريدبلز"، من إنتاج استوديوهات "ديزني".

10- Bohemian Rhapsody

كان المركز العاشر والأخير من نصيب "بوهيميان رابسودي"، وهو سيرة ذاتية تروي قصة ومشوار مطرب الروك الراحل فريدي ميركوري، وبتجسيد من الممثل ذو الأصول المصرية، رامي مالك.