اختيار أفضل وجهة سياحية لعشاق المغامرات في العالم

نشر موقع "Lonelyplanet" تقريره السنوي عن أفضل الوجهات السياحية للعام 2018، مستندا في تقريره إلى الجوائز السنوية التي منحت لأفضل الأماكن السياحية لهذا العام.

وزعت جوائز "World Travel Awards" على أفضل الوجهات السياحية لهذا العام، والذي جاءت فيه تشيلي وللمرة الثالثة على التوالي كأفضل وجهة سياحية لعشاق المغامرات في العالم، بحسب ما ذكر الموقع.

حيث صنفت تشيلي كإحدى أفضل الدول لمحبي المغامرات، إذ يمكن ممارسة ركوب الأمواج والغوص والتجديف، على ساحل يزيد طوله عن 4 آلاف كيلومتر، حيث يعتبرها الكثيرون جنة هذه الأنواع من الرياضة.

بالإضافة لاعتبارها مقصدا سياحيا مهما للاسترخاء الشديد لوجود مناخ ملائم ومشجع لهذه السياحة.

ففي مدينة إيكيكي الواقعة بين صحراء أتاكاما والمحيط الهندي يمكن لمحبي رياضة الطيران الشراعي ممارسة هذه الرياضة بأريحية كبيرة.

بالإضافة لتمتع مدينة سان بيدرو دي أتاكاما، بوجود البراكين والمنحدرات الجبلية الشاهقة لمحبي المشي على الجبال والمنحدرات.

كذلك لمحبي التزلج والتزحلق على الجليد حصتهم في تشيلي على جبالها الشاهقة.