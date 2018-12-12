عملاق صناعة السيارات الكهربائية يطالب موظفا سابقا بدفع 167 مليون

الشركة الأمريكية طالبت مهندس عملياتها السابق، مارتن تريب، بدفع تعويض يصل لـ168 مليون دولار.

© Photo / Raneko شركة "تسلا" تحقق خسائر قياسية

وتتهم "تسلا" موظفها السابق بقيامه بأعمال تخريب، بحسب ما نشر موقع "cnbc".

يذكر بأن الشركة تقدمت بطلب دعوة قضائية ضد تريب، في يونيو/حزيران، ادّعت فيها بتسريب الموظف لبيانات عن الشركة بشكل غير قانوني.

من جانبه وصف محامي تريب، بأن المبلغ الذي تطالب به الشركة، يتعلق بهبوط أسهمها بسبب التسريبات، ووصف هذه المطالبات بالسخيفة.

وكان تريب أعلن في أكثر من مرة في مقابلات صحفية أن "تسلا" تستخدم بطاريات تالفة في إنتاج بطاريات جديدة، وتحديدا في مصنع بولاية نيفادا، متجاهلة الخطر والعواقب التي يمكن أن تنعكس على حياة السائقين.