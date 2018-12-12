لماذا تظهر صورة ترامب عندما نكتب كلمة "أحمق" في غوغل...مدير الشركة يجيب (فيديو)

توجهت عضو مجلس النواب الأمريكي، زوي لوفغرن، بسؤال للمدير التنفيذي لشركة "غوغل" حول ظهور صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عند كتابة كلمة "أحمق" بالإنجليزية في محرك البحث.

عضو مجلس النواب توجهت بسؤالها للمدير التنفيذي لـ"غوغل"، قائلة: "الآن في حال بحثنا عن كلمة "أحمق" فإنه في خانة الصور، ستظهر صورة ترامب. أنا الآن جربتها".

في جلسة استماع الكونجرس اليوم تم سؤال المدير التنفيذي لشركة جوجل لماذا تظهر صورة ترمب عندما يتم ادخال كلمة "احمق" في خانة البحث؟؟ 😁😁



pic.twitter.com/O85DRd7J9P — Asma (@LibyanBentBladi) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

ليجيب عليها ساندر بيتشاي، معللا السبب وقائلا: "النتائج تستند إلى مليارات الكلمات المصنفة وفقا لأكثر من 200 مؤشر، مثل مدى الصلة والشهرة".

وتابع قائلا: "ليس هناك رجل صغير يجلس خلف الشاشة ويضع ما سنقوم بعرضه على المستخدم".

هذه المساءلة جاءت أثناء جلسة استماع تمت، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي حول تحيز الشركة ضد حزب المحافظين الأمريكي.