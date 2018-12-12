بالصورة... شارع ألماني مغطى بالشوكولاتة السائلة

وقع تسريب من خزان شوكولاتة عملاق تابع لأحد المصانع في مدينة فيرل الألمانية الغربية، ما أدى إلى تغطية الشارع المجاور بالشوكولاتة السائلة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن رجال الإطفاء في مدينة فيرل هرعوا إلى موقع الحادث للتعامل مع الحادث الطارئ والنادر في الوقت ذاته.

Chaos and the chocolate factory as leak smothers German street https://t.co/mOWxC8Ee5T pic.twitter.com/MwQ3mrE7vC — Chochilino (@ChochilinoRadio) December 12, 2018

وصرح ناطق باسم قوة المطافئ في المدينة بأنه "فاض حوالي طن من الشوكولاته وانسكب في محيط المصنع ومنه إلى الشارع".

واضطر رجال الإطفاء إلى إغلاق الشارع واستخدموا المجارف لإزاحة حوالي 10 أمتار مربعة من الشوكولاتة جانبا قبل أن تتمكن شركة خاصة من رفعها وتنظيف الشارع، واستبعد الناطق باسم المطافي أن يتسبب هذا الحادث، في نقص كميات الشوكولاتة في عيد الميلاد بمدينة فيرل.