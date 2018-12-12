ترامب يلقي قطعة نقدية بطريقة مثيرة قبل مباراة كرة قدم (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه برمي قطعة معدنية يستخدمها الحكام في مباراة لكرة القدم الأمريكية.

انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الرئيس الأمريكي بإلقاء قطعة نقدية قبل بدأ لقاء بكرة القدم الأمريكية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

What the hell kind of coin toss is that @realDonaldTrump????? pic.twitter.com/oe4xtnwNvR — Wad (@WadyPhoto) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

إلى أن مقطع الفيديو الذي يظهر قيام ترامب بإلقاء القطعة النقدية بطريقة غير مألوفة في الملاعب، أثار حفيظة العديد من مستخدمي هذه المواقع.

وعلق أحدهم قائلا " لا أحد يعرف بالعملات أفضل من ترامب. هل يعرف بأن على أحد الجوانب نسر. الكثير من الناس لايعرفون ذلك".

Nobody knows coins like Donald. Did you know that one side is heads and the other is tails? A lot of people don’t know that but I know that. — #HumpDayHashTags🐫Ho Ho Frickin’ Ho (@HumpDayHashTags) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وعلق آخر قائلا "هذا قرش وفي جيب ترامب ربع".