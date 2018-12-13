6 حبوب تقوي القلب

وينصح متخصصون بتناول البذور في وجبات خفيفة يوميا، مشيرين إلى أنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب ومكافحة السرطان، بحسب جريدة "المدينة" السعودية، التي نشرت رسما توضيحيا لـ6 أنواع من الحبوب المفيدة للجسم.
1- اليقطين
هي حبوب غنية بالبروتين والدهون الصحية المفيدة للقلب.
2- القمح
يحتوي على مواد تزيد مناعة الجسم.
3- الكتان
تحافظ حبوب الكتان على مستويات الكولسترول في الجسم بصورة مناسبة.
#إنفوجرافيك..— صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 13, 2018
6 بذور لا غنى لأجسامنا عنها.. صديقة لـ #القلبhttps://t.co/o7J1umrzKt#صحة#صحيفة_المدينة
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4- الشيا
تساهم في تسهيل عملية الهضم وتساعد في حركة صحية للمعدة.
5- عباد الشمس
غنية بالفيتامينات المتعددة.
6- السمسم
تفيد بذور السمسم في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.
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