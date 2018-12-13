6 حبوب تقوي القلب

يجتهد الباحثون لاكتشاف أدوية تساعد في علاج أمراض القلب في مراحل مبكرة، لكن بعض المتخصصين يعتبرون أن الوقاية خير من العلاج وينصحون بتناول بعض الحبوب للحفاظ على قلب قوي.

© Sputnik . Alexei Danichev حبوب مضادة للشيخوخة

وتتميز بعض الحبوب بأنها مصدر للعديد من العناصر الغذائية مثل الفیتامینات والألیاف والبروتینات والدھون الصحیة، كما أن بعضها يحتوي على المعادن ومضادات الأكسدة، التي يحتاجها الجسم للاحتفاظ بصحة جيدة.

وينصح متخصصون بتناول البذور في وجبات خفيفة يوميا، مشيرين إلى أنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب ومكافحة السرطان، بحسب جريدة "المدينة" السعودية، التي نشرت رسما توضيحيا لـ6 أنواع من الحبوب المفيدة للجسم.

1- اليقطين

هي حبوب غنية بالبروتين والدهون الصحية المفيدة للقلب.

2- القمح

يحتوي على مواد تزيد مناعة الجسم.

3- الكتان

تحافظ حبوب الكتان على مستويات الكولسترول في الجسم بصورة مناسبة.

4- الشيا

تساهم في تسهيل عملية الهضم وتساعد في حركة صحية للمعدة.

5- عباد الشمس

غنية بالفيتامينات المتعددة.

6- السمسم

تفيد بذور السمسم في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.