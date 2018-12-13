إطاحة جديدة بـ"هواوي"

قررت إحدى المجموعات اليابانية إحلال معدات شركتي "نوكيا" و"إريكسون" بدلا من معدات شركة "هواوي" الصينية.

وأكدت صحيفة "نيكي" الاقتصادية، اليوم الخميس، أن مجموعة "سوفت بنك" اليابانية تعتزم إحلال معدات شبكة الجيل الرابع من شركتي نوكيا وإريكسون بدلا من معدات شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، حسب "رويترز".

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File وسائل إعلام صينية تدعو كندا لتحدي أمريكا والإفراج عن مسؤولة مالية في "هواوي"

وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية تدقيقا شديدا من الولايات المتحدة وبعض حلفائها البارزين بشأن صلاتها بالحكومة الصينية جراء مخاوف من أن تكون بكين تستغلها للتجسس.

ويعتبر سوفت بنك ثالث أكبر شركة اتصالات في اليابان ستطلب معدات لشبكتها القادمة للجيل الخامس للهاتف المحمول من اثنين من الموردين الأوروبيين بدلا من "هواوي".

وأعلن متحدث باسم سوفت بنك إن التقرير "يستند إلى تكهنات ولم يُتخذ أي قرار بعد".

يأتي تقرير الصحيفة عن استبدال المورد في وقت تستعد فيه سوفت بنك لإدراج وحدتها للاتصالات في بورصة طوكيو في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

كما يأتي هذا التقرير في أعقاب صدور وثيقة سياسة في اليابان بشأن الحفاظ على الأمن الإلكتروني خلال عمليات الشراء.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم هواوي صراحة، فإن مصادر قالت إن الوثيقة تهدف لمنع المشتريات الحكومية من الشركة وكذلك من شركة زد.تي.إي كورب الصينية.

وهواوي ممنوعة بالفعل من دخول السوق الأمريكية ومنعتها أستراليا ونيوزيلندا من بناء شبكات الجيل الخامس في ظل مخاوف من صلتها المحتملة بالحكومة الصينية. وتقول هواوي إن بكين لا تملك نفوذا عليها.

يأتي قرار اليابان ليضيف إلى المتاعب التي تواجهها هواوي التي ألقت السلطات الكندية القبض على مديرتها المالية في الآونة الأخيرة وقد يتم ترحيلها إلى الولايات المتحدة.