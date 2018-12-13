مشروبات تؤثر على حجم الجنين... يجب اجتنابها خلال فترة الحمل

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة جديدة نصحت النساء الحوامل بعدم تناول بعض المشروبات خلال فترة الحمل، لأنها تؤثر على أطفالهن بطريقة سلبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شرب النساء الحوامل للقهوة والشاي يجعل حجم طفلهن أصغر حجما من الحجم الطبيعي، وفقا لما توصل إليه الباحثون بجامعة دبلن الأيرلندية.

© Fotolia / Zffoto اكتشاف وسيلة الفراعنة لاختبار الحمل وتحديد نوع الجنين

وتنصح تقارير وزارة الصحة البريطانية بألا تتناول السيدات الحوامل أكثر من كوبين من القهوة أو 3 أكواب من الشاي يوميا، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن شرب القهوة بصفة عامة يؤثر على حجم الطفل حتى إذا لم تتجاوز الحد الأقصى المسموح به يوميا.

ويقول الباحثون إن مادة الكافيين تعيق تدفق الدم إلى المشيمة، بصورة تؤثر سلبا على نمو الجنين داخل الرحم.

وكشفت الدراسة، أن الشاي يمثل المصدر الرئيسي لمادة الكافيين بنسبة 48 في المئة، تليه القهوة بنسبة 38 في المئة، بحسب ما ذكرته "ديلي ميل".

وذكرت الدراسة أن كل 100 ملليغرام إضافية (نصف كوب قهوة) يتم تناولها من مادة الكافيين يوميا، تؤدي إلى نقص وزن الجنين 72 غراما، خاصة خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل.

Drinking tea or coffee during #pregnancy REDUCES baby size even if you consume less than the 'safe' amount https://t.co/o1wrobn1QU — 24x7esubmission (@24x7esubmission) November 25, 2018

ولفتت الدراسة إلى أن تناول الشاي والقهوة يؤثر أيضا على طول الجنين وحجم الرأس، مشيرة إلى ضرورة تجنب النساء الحوامل شرب الكثير من الشاي والقهوة.