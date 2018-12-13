المعالج المتحرش... تسببت أوبرا وينفري في شهرته عالميا ليعتدي على 258 امرأة

جريمة مدوية أثارت اهتمام وسائل الإعلام، حيث تحقق الشرطة البرازيلية في اتهام معالج روحي بالتحرش بـ258 امرأة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نال المعالج جواو تيشيرا دي فاريا، شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري في برنامجها عام 2013.

وقال مصدر من الشرطة البرازيلية، إن ممثلي الادعاء طلبوا القبض على المعالج القاطن في مدينة أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل.

Twelve women accuse Brazilian spiritual healer John of God of sexual abuse https://t.co/yTXMA1fjus pic.twitter.com/SNolrh1T6G — DrudgeBot (@Drudge_Bot) December 10, 2018

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس، أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا بالتحرش الجنسي منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام.

ودافع فاريا عن نفسه في أول رد فعل رسمي منه يوم أمس الأربعاء، مؤكدا براءته من التهم المنسوبة له، ومعلنا أنه سيمتثل لحكم القانون.