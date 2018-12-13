شاهد... أسد يستغيث لبؤتين لإنقاذه

تعرض أحد الأسود في حديقة نيروبي الوطنية في كينيا، إلى موقف محرج بعدما حاصرته مجموعة من الجواميس المائية.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأسد الصغير وحيدا بين مجموعة من الجواميس المائية، الذي لم يتأثر بمحاولاته تفريقها بالتكشير عن أنيابه.

وقالت الصحيفة إن قطيع الجاموس المائي كان يريد قتل الأسد، لولا أن زئيره خلال هذا الموقف جعل اثنتين من إناث الأسود (اللبوءة) تتوجهان لإنقاذه.

ويعد الجاموس المائي، من أكبر الحيوانات البرية حجما، مشيرة إلى أن الفيديو يظهر أنها كانت تستعد لمواجهة الأسد وقتله، خاصة أنه يحاول تهديدها بالتكشير عن أنيابه للدفاع عن نفسه.