سناب شات يطور 3 مزايا جديدة بشكل سري

نشرت الباحثة الإلكترونية جين ونغ تسريبات، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تتعلق بثلاث مزايا جديدة يعمل على تطويرها تطبيق سناب شات.

ذكرت التسريبات أن هناك ميزة تحمل اسم Portrait Mode والتي تسمح للمستخدم أن يقوم بتصوير نفسه صورة سيلفي أو باستخدام الكاميرا الخلفية مع تمويه بقية عناصر الصورة والتركيز على نفسه أو على عنصر واحد بها.

وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر تجميع بيانات كافية عن كافة أرجاء الصورة، دون الحاجة لوجود أكثر من كاميرا في الهاتف.

Snapchat is reworking the navigation UI pic.twitter.com/5THPpf7ZPd — Jane Manchun Wong (@wongmjane) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

​كما كشفت التسريبات عن ميزة التقاط أكثر من صورة لنفس اللقطة، والتي تمكن المستخدم من اختيار الصورة الأفضل من بينها، ويعرضها لك التطبيق مباشرة، بحيث تخرج كافة الصور بأفضل شكل لمشاركتها عبر حسابك.

Snapchat is testing gridline, timer and batch capture mode pic.twitter.com/q4xzXP6eui — Jane Manchun Wong (@wongmjane) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

​وتوجد ميزة أخرى يطورها سناب شات تتعلق بالمؤقت الزمني لالتقاط الصور السيلفي بالتطبيق، بحيث يتم عرض عد تنازلي ينبه المستخدم لقرب التقاط الصورة ليتخذ وضعا مميزا.