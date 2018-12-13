هيلاري كلينتون ترقص برفقة شاروخان في حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند (فيديو)

ظهرت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهي ترقص برفقة نجم السينما الهندية الشهير شاروخان، في حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن هيلاري كلينتون ترتبط بعلاقات مع أسرة الملياردير الشهير أمباني، تعود إلى أكثر من 18 عاما.

ويجمع الزواج عائلتين من ضمن الأكثر نفوذا في الهند، العروس إيشا أمباني هي ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة "ريليانس" والذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار، بينما الزوج أناند بيرامال هو وريث لمجموعة من الأعمال والمشاريع العملاقة في مجالي العقارات والأدوية.

John Kerry and Hillary Clinton dancing to Bollywood music with Shah Rukh Khan in India



2018 is weird. pic.twitter.com/tVPcmkqKB2 — Sameera Khan (@SameeraKhan) December 12, 2018

حفل الزفاف أقيم في مقر سكن أمباني بمدينة مومباي وهو برج مؤلف من 27 طابقا ويعد من أغلى المنازل في العالم.

وتم منع المارة والمصورين من الوصول إلى المبنى، عن طريق مجموعة من حراس الأمن عينهم والد العروس.

#AmbaniWedding: Hillary Clinton and John Kerry are among the guests at a pre-wedding celebration for Isha Ambani, the daughter of India's richest man pic.twitter.com/EwtbIbwcK7 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 13, 2018

ومن المقرر أن تستمر مراسم الزفاف —الذي بدأ أمس الأربعاء- لمدة ثلاثة أيام، وتقل المدعوين 100 طائرة شارتر، لكي يحضروا الحفل.

The Ambani-Piramal started the Pre-Wedding ceremony of Isha Ambani and Anand Piramal by commencing special ‘Anna Seva’ at Narayan Seva Sansthan taking up the auspicious task of feeding 5100 especially abled people thrice a day from 7th to 10th December to seek their blessings. pic.twitter.com/87uHfNyqEg — Narayan Seva Sansthan (@narayanseva_) December 8, 2018

وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، حيث كلفت الدعوة الواحدة نحو 300 ألف روبية (4236 دولارا).