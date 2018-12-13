هذا ما بحث عنه السعوديون على الإنترنت خلال 2018

كشف محرك البحث "غوغل"، عن قوائمه لأكثر الموضوعات بحثا عبر منصته في كل دول العالم، خلال عام 2018، ومنها المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الشركة الأمريكية في نتائجها السنوية، عن أن الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، كان في قائمة أكثر الموضوعات بحثا بين السعوديين، بينما جاء في المركز الأول العنوان الوطني.

أما في فئة أكثر الأحداث الرياضية بحثا في السعودية على "غوغل" خلال 2018، فتصدر جدول كأس العام روسيا 2018 القائمة، تلاه مباراة روسيا والسعودية في نفس البطولة، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق ليفربول الإنجليزي، بينما جاء اللاعب السعودي الراحل، سلطان البرقان في المركز الرابع.

وفي فئة الأخبار الأكثر بحثا خلال 2018، تصدر معرض الصقور والصيد السعودي المركز الأول، وقطار الحرمين، كما جاء اسم اللاعب سلطان البرقان في القائمة.

وفي فئة الأغاني، جاء في المركز الأول "زلزلة"، و"قافل"، و"تعال أشبعك حب"، و"موتن قهر"، أما المركز الخامس والأخير فمن نصيب الأغنية المصرية الشعبية "العب يلا".

وكان الغريب أن عائلة فيحان كانت الأكثر بحثا في فئة الشخصيات العامة، من دون وجود منافس لها.

ونال مسلسل "كلام أصفر" المركز الأول، في فئة أكثر المسلسلات بحثا على "غوغل" في السعودية خلال عام 2018.