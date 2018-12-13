محمد صلاح يتربع على القمة... وصدمة قاسية تضرب رامز جلال

وعكس العام الماضي، فقد خرج الممثل المصري، رامز جلال، من هذه الفئة، وحل محله، لاعب كرة القدم المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي تصدر القائمة.

وجاء في المركز الثاني بنفس القائمة، الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، التي طرحت هذا العام ألبوم غنائي جديد يحمل اسم "حوا".

وكان المركز الثالث من نصيب رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، التي حازت على اهتمام العديد من المتابعين لبطولة كأس العام لكرة القدم، التي أقيمت في روسيا.

Collinda Garbar Kitarovich pic.twitter.com/8rsi6TSWdm — Emad Casillas (@emadcasillas9) July 10, 2018

أما المركز الرابع، ففاز به المطرب المصري حسام حبيب، والذي احتفل بزواجه هذا العام من المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في واحد من أكثر حفلات الزفاف جدلا خلال عام 2018.

وتربعت أغنية "لأ لأ" المصرية الشعبية، في قائمة أكثر الأغنيات بحثا على "غوغل" مصر في 2018، بينما كان للممثل محمد رمضان نصيبا في نتائج بحث "غوغل"، بتصدر أحدث مسلسلاته "نسر الصعيد"، قائمة أكثر المسلسلات رواجا على "غوغل" في العام الحالي.

ولم ينل رامز جلال نصيبا في قوائم "غوغل"، سوى في فئة المسلسلات الأكثر رواجا، إذ جاء برنامجه للمقالب "رامز تحت الصفر" في المركز الخامس والأخير.