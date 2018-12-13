ميريام فارس تفاجئ جمهورها بعد إعلان إصابتها بمرض مجهول (فيديو)

وأصدرت ميريام فارس، أمس الأربعاء، بيانا أكدت فيه أن الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت خائفة وتبكي وتنهار نفسيا، ولكنها تمكنت من الوقوف على قدمها من جديد، بسبب الإيجابية التي كانت محاطة بها، بفعل حب جماهيرها ودعمهم المستمر لها.
ووجهت الفنانة اللبنانية نصيحة لجماهيرها: "استمتعوا بحياتكم، فكل لحظة تعيشوها نعمة، وكونوا دائما على ثقة أنه على الرغم من مروركم بأسوأ لحظات في حياتكم، فإن ذلك بإرادة الله، ولصالحكم، وسيرشدكم من أجل تخطي هذه المحنة".
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The past period was a very important stage in my life, I was afraid, I cried, I was falling apart. Your love and thoughts surrounded me with all the positivity in the world and I stood up again. I say: "Enjoy your life…every moment is a blessing" and always believe that even the worst times are as per God’s will for your own good and he will guide you to make it through. Here I am back and I'm more than happy to share with you my latest Hit & Music Video #Goumi made with so much love and passion. Hit the link in the bio and enjoy it ❤
وأعلنت ميريام فارس بهذا الصدد، عن مفاجأة لجمهورها، وهي طرحها لأغنية جديدة بعنوان "قومي"، وهي باللهجة الخليجية.
وكشفت ميريام، في شهر أغسطس/ آب، عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها "تمر بحالة صحية دقيقة وحرجة"، ولكنها نفت إصابتها بالسرطان، كما رجح العديد من جمهورها وتقارير إعلامية.
وقالت المطربة اللبنانية، إنها ترددت كتيرا قبل أن تتكلم، لعدم رغبتها في نشر تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها قالت إن محبتها للجمهور أجبرتها على كسر صمتها.
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