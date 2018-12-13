ميريام فارس تفاجئ جمهورها بعد إعلان إصابتها بمرض مجهول (فيديو)

أعلنت المطربة اللبنانية ميريام فارس، رسميا، عن عودتها للساحة الفنية، بعد غياب أشهر، بسبب علاجها من مرض لم تفصح عن تفاصيله.

وأصدرت ميريام فارس، أمس الأربعاء، بيانا أكدت فيه أن الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت خائفة وتبكي وتنهار نفسيا، ولكنها تمكنت من الوقوف على قدمها من جديد، بسبب الإيجابية التي كانت محاطة بها، بفعل حب جماهيرها ودعمهم المستمر لها.

ووجهت الفنانة اللبنانية نصيحة لجماهيرها: "استمتعوا بحياتكم، فكل لحظة تعيشوها نعمة، وكونوا دائما على ثقة أنه على الرغم من مروركم بأسوأ لحظات في حياتكم، فإن ذلك بإرادة الله، ولصالحكم، وسيرشدكم من أجل تخطي هذه المحنة".

وأعلنت ميريام فارس بهذا الصدد، عن مفاجأة لجمهورها، وهي طرحها لأغنية جديدة بعنوان "قومي"، وهي باللهجة الخليجية.

وكشفت ميريام، في شهر أغسطس/ آب، عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها "تمر بحالة صحية دقيقة وحرجة"، ولكنها نفت إصابتها بالسرطان، كما رجح العديد من جمهورها وتقارير إعلامية.

وقالت المطربة اللبنانية، إنها ترددت كتيرا قبل أن تتكلم، لعدم رغبتها في نشر تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها قالت إن محبتها للجمهور أجبرتها على كسر صمتها.