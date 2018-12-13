مونديال روسيا يتصدر نتائج بحث "غوغل" في 2018

انتقلت حمى بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا، إلى شبكة الإنترنت أيضا، بعدما تصدر اهتمامات سكان كوكب الأرض خلال 2018.

احتل كأس العالم روسيا 2018 قائمة أكثر الموضوعات بحثا، وأكثر الأخبار رواجا، التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على نظيرة الكرواني بنتيجة (4-2)، وذلك في ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وفازت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بالمركز الأول، في قائمة أكثر الأشخاص بحثا على "غوغل" في 2018، بينما احتل زفافها الملكي البريطاني على الأمير هاري، المركز الرابع في قائمة الأخبار أكثير بحثا.

Are British tabloids painting Meghan Markle as 'An Angry Black Woman'?https://t.co/FcT9o5jHAY … https://t.co/nY0LDJvpZn pic.twitter.com/Bv5y46lJ3B — African Brands (@BrandedAfrican) December 10, 2018

كما اهتم مستخدمو "غوغل" بالبحث عن إعصار فلورانس ونتائج الانتخابات الأمريكية النصفية، في قائمة أكثر الأخبار بحثا خلال 2018.

وحاز الممثل الأمريكي، سيلفستر ستالون، على المركز الأول، في قائمة أكثر الممثلين بحثا في "غوغل" لعام 2018، والذي طالته هذا العام شائعة وفاته، كما أعلن عن اعتزاله تجسيد شخصية الملاكم "روكي" على شاشة السينما.

ومن أبرز الذين اهتم العالم برحيلهم خلال عام 2018، "الدي. جي" السويدي أفيتشي، الذي توفي في عمان، ومؤسس عالم "مارفل" للقصص الهزلية، ستان لي.

new movies || Stallone takes aim with a familiar weapon in new Rambo V image pic.twitter.com/rvD1R7rnuL — World 95-NEWS (@SiamurMoon) December 12, 2018

وعن أكثر الأفلام بحثا عنها على "غوغل" في 2018، فيلم "بلاك بانثر"، بينما احتلت المطربة الأمريكية، ديمي لوفاتو، المركز الأول في قائمة أكثر المطربين بحثا عنهم، والتي حاز خبر إيداعها إلى مصحة للعلاج من الإدمان هذا العام، اهتمام عالمي.