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19:40 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    شرطة نيويورك

    بالفيديو... شرطة نيويورك تسحل امرأة لانتزاع طفلها منها

    © REUTERS / MIKE SEGAR
    منوعات
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    أظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من رجال شرطة نيويورك بالاعتداء على امرأة وطفلها الرضيع في أحد مراكز تقديم المساعدات، ما دفع رئيس مجلس مدينة نيويورك لوصف الفيديو بالصادم وتوعد بإجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة المذنبين.

    يبين الفيديو اعتداء ثلاثة من رجال شرطة نيويورك بالإضافة إلى حارس أمن على امرأة أمريكية من أصول إفريقية وطفلها الرضيع الذي لم يتجاوز من العمر عاماً واحداً بحسب موقع "العالم". 

    وحاول رجال الشرطة انتزاع الطفل من بين يدي أمّه مستخدمين القوة المفرطة فيما قامت الامرأة بمقاومتهم محاولة التمسك بطفلها بكل ما أوتيت من قوة فاستخدموا صاعقا كهربائيا بغية إنهاء مقاومتها لهم مما أدى إلى طرحها أرضاً فبدأت الأم بالترجي والتوسل لهم بأن يتركوها هي وطفلها بشأنهم لكن دون جدوى. 

    وأظهر الفيديو تعاطف الموجودين مع الأم حيث تسمع أصواتهم وهم يقولون: "إنه مجرد طفلها الرضيع ماذا يريدون منهم؟".

    أثار الفيديو استياء المنظمات والجماعات الإنسانية مما استوجب على رئيس مجلس مدينة نيويورك كوري جونسون التدخل الفوري واصفاً المقطع بالصادم والمفجع ومن الصعب مشاهدته وطالب بإجراء تحقيق فوري بالحادثة متسائلاً عما سيكون موقف ورد رجال الشرطة على هذا الفيديو وفقاً لموقع "نيويورك بوست". 

    وقالت شرطة نيويورك إنها فتحت تحقيقاً بالحادثة واستدعت رجال الشرطة للتحقيق معهم، وكان ردهم أن مركز الشرطة قد تلقى شكوى من مركز تقديم المساعدات الغذائية حول امرأة تسبب الفوضى وتجلس في مكان ممنوع الوقوف فيه.

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    الكلمات الدلالية:
    شرطة نيويورك, الحكومة الأمريكية, الولايات المتحدة
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