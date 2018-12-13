بالفيديو... "السلطانة هويام" تلعب كرة القدم في نادي الزمالك

فاجأت الممثلة التركية، مريم أوزرلي، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها فيديو لها تظهر فيه مرتدية قميص فريق نادي الزمالك المصري.

وتظهر أوزرلي الشهيرة بشخصية "السلطانة هويام" من المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، في الفيديو، وهي تلعب كرة القدم مع صديقها، المصور الألماني، ليو نوهوت.

وتتواجد مريم أوزرلي في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، وحرصت على القيام بجولة سياحية وزيارة أهرامات الجيزة.

وكانت أوزرلي تحدثت باللغة العربية، أثناء تواجدها في مصر، خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، على فضائية "روتانا سينما" السعودية، فقالت للمشاهدين: "صباح الخير، أنا أسمي مريم، وعمري…"، ولكن لم تكمل الحديث لعدم رغبتها في الإفصاح عن سنها، لتعاود بعدها الحديث بالإنجليزية.

كما أجرت أوزرلي على هامش زيارتها الحالية لمصر، لقاء مع عدد من الفنانين المصريين، منهم الممثل محمد إمام والفنانة الاستعراضية دينا، التي شاركت فيديو لها معها وهي تعلمها فن الرقص الشرقي.