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12:51 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    المواضيع الـ10 الأكثر بحثا في "غوغل" لعام 2018

    © AP Photo / Jens Meyer
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    مع اقتراب العام الحالي على نهايته، نشر موقع "businessinsider" الأمريكي، قائمة بأشهر الموضوعات التي تم البحث عنها على محرك البحث "غوغل".

    فبحسب الموقع الأمريكي، فإن محرك البحث "غوغل"  قام بحصر الكلمات الأكثر استخداما في هذا العام.

    وهذا ترتيب المواضيع الأكثر بحثا:

    10- كيت سبيد: مصممة الأزياء التي تم العثور على جثتها في يونيو/حزيران 2018 بشقتها في نيويورك.

    يذكر بأن سبيد أطلقت علامتها التجارية في عام 1993، وبلغ رأسمال مال شركتها 27 مليون دولار في عام 1998، لتقوم ببيع الشركة في عام 2006.

    لتقوم في عام 2015 بإطلاق شركتها الجديدة "Frances Valentine" لتصميم وتصنيع الحقائب والأحذية.

    9-ستيفن هوكينغ: الذي توفي في مارس/آذار عن عمر يناهز 76 عاما.

    وتمكن هوكينغ من جذب الانتباه إلى الموضوعات المعقدة التي يطرحها من خلال إضفاء روح الفكاهة والمرح على محاضراته.

    8- مغني الراب، إكس إكس إكس تنتيشن: والذي نال شهرة واسعة بعد أغنيته "Look at Me" في عام 2016، وحظي بجائزة بيلبورد الذهبية في عام 2017.

    وكان المغني قد قتل في يونيو/حزيران، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

    7- أنتوني بوردين: مذيع قناة "سي إن إن" ومقدم برنامج "Parts Unknown" التلفزيوني، في يونيو/حزيران، بعد انتحاره.

    ونال بوردين شهرة عالمية بعد كتابه الذي حقق مبيعات هائلة في عام 2000، والذي حمل عنوان "المطبخ السري: مغامرات في فنون الطهي".

    6- ميغان ماركل: والتي كسرت الأعراف والتقاليد البريطانية بزواجها من الأمير هارفي، وكونها ليست بريطانية ومطلقة.

    5- فيلم "Black Panther": والذي بدأ عرضه في يناير/كانون الثاني، ليصبح أول فيلم من الأبطال الخارقين يلعب دور البطولة فيه ممثل أسود.

    ليصبح هذا الفيلم في مارس/آذار أكثر الأفلام الخارقة على مر العصور تحقيقا للإيرادات من بيع التذاكر.

    4- ستان لي: الذي توفي عن عمر يناهز 95 عاما.

    وأصبح الرئيس السابق لمؤسسة Marvel Comics الوجه المعشوق لعالم Marvel، الذي يضم شخصيات خيالية شهيرة مثل The Avengers ،Captain America ،Iron Man و Thor.

    3- مغني الراب ماك ميلر: لقي حتفه في سبتمبر/أيلول نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

    2- المغني السويدي أفيتشي: توفي عن عمر ناهز 28 عاما.

    ورغم أن سبب وفاة المغني لم يتحدد في بداية الأمر، فإن التقارير أشارت لاحقا إلى أنه انتحر.

    1- كأس العالم: الذي أقيم في روسيا ما بين 14 يونيو/حزيران ولغاية 15 يوليو/تموز.

    ليصبح كأس العالم الأكثر بحثا في "غوغل".

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    البحث, مواضيع, كأس العالم 2018, غوغل, أمريكا
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