شاهد... الظهور الأخير للراحل حسن كامي (صورة)

وعبر العديد من المغردين عن حزنهم لرحيل واحد من أهم فناني مصر والوطن العربي، الذي بدأ مشواره الفني كمغني أوبرالي، قبل أن يتجه للتمثيل، ويشارك في العديد من الأعمال الفنية الهامة، سواء على شاشة السينما أو التلفزيون.
ولكن كامي كان على تواصل دائم مع جمهوره ومحبيه من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وذلك بمشاركته لصور من ذكرياته مع زوجته التي أحبها كثيرا وتأثر بعد وفاتها.
وكانت آخر الصور التي شاركها حسن كامي على "فيسبوك" قبل أسبوعين، وهو يقف إلى جوار شجرة الكريسماس، التي زينت منزله تحضيرا لاحتفالات العام الجديد.
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