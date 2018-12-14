شاهد... الظهور الأخير للراحل حسن كامي (صورة)

فور الإعلان عن خبر وفاته، اليوم الجمعة، تصدر اسم الفنان المصري، حسن كامي، قائمة أكثر الموضوعات رواجا في موقع "تويتر" مصر.

وعبر العديد من المغردين عن حزنهم لرحيل واحد من أهم فناني مصر والوطن العربي، الذي بدأ مشواره الفني كمغني أوبرالي، قبل أن يتجه للتمثيل، ويشارك في العديد من الأعمال الفنية الهامة، سواء على شاشة السينما أو التلفزيون.

© AP Photo / AMR NABIL وفاة الفنان المصري حسن كامي

وابتعد حسن كامي منذ سنوات عن المشاركة في الأعمال الفنية، وفضل الاهتمام بمكتبة "المستشرق"، التي يمتلكها والموجودة في منطقة وسط البلد.

ولكن كامي كان على تواصل دائم مع جمهوره ومحبيه من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وذلك بمشاركته لصور من ذكرياته مع زوجته التي أحبها كثيرا وتأثر بعد وفاتها.

وكانت آخر الصور التي شاركها حسن كامي على "فيسبوك" قبل أسبوعين، وهو يقف إلى جوار شجرة الكريسماس، التي زينت منزله تحضيرا لاحتفالات العام الجديد.