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12:50 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    بعوضة تمتص الدماء

    عالم أوبئة عن المرض القاتل: البعوض ليس مخيفا بل بلدان من الجنوب

    © AP Photo / James Gathany
    منوعات
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    وصلت حمى غرب النيل بالفعل إلى جمهورية التشيك. هنا تم تسجيل أول حالة وفاة من هذا المرض الرهيب.

    أصيبت امرأة في السابعة والسبعين من عمرها بالحمى وتوفيت في شهر أغسطس/ آب في المستشفى، حسبما أفاد موقع Novinky.cz.

    السلمونيلا
    © Photo / CC0 Creative Commons
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    واتضح أن نواقل حمى غرب النيل هي البعوض. وتحدث عالم الأوبئة عن التفاصيل مع وكالة "سبوتينك".

    قال عالم الأوبئة بالمحطة الصحية الوبائية لمنطقة جنوب مورافيا أولدش شيبيستا (Oldřich Šebesta) إن حاملي حمى غرب النيل هم بعوضة الكوليكس (أو البعوض الحقيقي) والبعوض الشائع. يمكن العثور على الأول في مناطق البحيرة في جنوب بوهيميا، والثاني هو نوع شائع في جميع أنحاء البلاد.

    وقال عالم الأوبئة: "في حالة حمى غرب النيل، فإن المشكلة الرئيسية ليست انتشار البعوض، ولكن انتشار العامل المسبب، وبصورة أدق الفيروس. الآن هذا المرض موجود في العديد من البلدان في جنوب جمهورية التشيك، ومن المنطقي تماما أنه سيظهر هنا أيضا ".

    خنزير بري
    © Fotolia / Budimir Jevtic
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    وأضاف العالم هل سمعتم شيئا عن حمى فالتيتشكا valtická horečka ، والتي يمكن أن تكون نصاب بها في جمهورية التشيك؟ ينقلها البعوض كذلك، لكن هذا المرض ليس صعب جدا.

    تحمل العدوى الأكثر خطورة (مثل الحمى الفيروسية Chikungunya أو حمى الدنك) ما يسمى ببعوض النمر الآسيوي. ووصل في أواخر السبعينات إلى ألبانيا. في أوائل التسعينات، تم تسجيلهم في إيطاليا وفي عام 2017 في جمهورية التشيك. ويعتقد العالم العدوى جلبها البعوض من بلدان جنوب أوروبا.

    ومن الجدير بالذكر أن بعوض الملاريا من نوع Anopheles. ينتشر على نطاق واسع في جميع القارات تقريبًا. لكن الخبر السار هو أن آخر تفشٍ للملاريا أُبلغ عنه بعد الحرب العالمية الثانية. وأكد عالم الأوبئة أنه لا يوجد الآن خطر انتشار هذا المرض في جمهورية التشيك، حيث أن العوامل المسببة لهذا المرض غير موجودة في أوروبا.

    واحد فقط من البعوض المذكورة أعلاه الذي يمكن تمييزه ليس فقط من قبل خبير هو البعوض النمر. لديه لون داكن مع بقع بيضاء فاقعة. أيضا ميزته هو حزام أبيض على الثدي. لسوء الحظ، لا يمتلك البعوض الآخر أي ميزات مميزة. بالإضافة إلى ذلك، أوضح العالم أنه من المستحيل التعرف على نوع البعوض من مكان العضة.

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    الكلمات الدلالية:
    حمى غرب النيل, منوعات, التشيك
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