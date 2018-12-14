كاثرين زيتا جونز تعتبر نفسها "لبؤة" (فيديو)

اعتبرت الممثلة البريطانية، كاثرين زيتا جونز، نفسها بأنها "لبؤة"، عند الدفاع عن أسرتها من أي هجوم إعلامي.

ووصفت الممثلة الهوليوودية نفسها بأنها متوحشة كأنثى الأسد، عندما تأتي أوقات تدافع فيها عن أسرتها من عناوين الصحف البذيئة، بحسب لقائها مع مجلة "بيبول" الأمريكية.

© REUTERS / © Regis Duvignau / Reuters "فيسبوك" تقتحم الدراما التلفزيونية بممثلة شهيرة

وجاءت تصريحات زيتا جونز، ردا على كيفية تعاملها خلال الأشهر الماضية، مع الاتهامات التي طالت زوجها، الممثل الأمريكي، مايكل دوغلاس، و الخاصة بالتحرش الجنسي

وقالت: "أنا لبؤة تدافع عن أطفالها من أي عناوين بذيئة، وكذلك الأم التي يجب أن تشرح لأطفالها كل ما يجري من أمور بشأننا كآباء، ودائما ما أتشارك معهم كل الأمور ولا أخبئ عنهم أمرا، لأن هذا يسهل من التواصل بيننا".

كما اعتبرت كاثرين زيتا جونز في لقائها، أن العصر الذي يعيش فيه أطفالها مليء بالتعقيدات والضغوطات، بسبب التكنولوجيا، عكس عصرها الذي يتسم بالبساطة.

وأوضحت: "أطفالي ولدوا في عالم مليء بالتطبيقات الذكية، بينما أنا أكتفي بالذهاب إلى المكتبة لشراء مجلة عن الموضة".

يذكر أن كاثرين زيتا جونز احتلفت، الأيام الماضية، بالعيد ميلاد الـ 102 لحماها، الممثل الأمريكي، كيرك دوغلاس.